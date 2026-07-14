Москва14 июл Вести.Следователи Углегорского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 21 июня 2026 года возле гаражного массива в селе Черемшанка Томаринского района.

… фигурант … на почве личной неприязни после словесного конфликта направил заряженное ружье в сторону местного жителя с намерением лишить его жизни. Довести умысел до конца злоумышленнику не удалось благодаря решительным действиям очевидца, который закрыл собой потерпевшего. Выстрел был произведен в воздух, смерть мужчины не наступила