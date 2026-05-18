Москва18 маяВести.Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении 57-летнего жителя города Оха, пытавшегося повалить на землю сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 9 мая. Подозреваемый вышел из одного из домов на улице Ленина и попытался пройти к зданию торгового центра, игнорируя установленные ограждения и контрольно-пропускные пункты.
На требование сотрудника Росгвардии пройти к назначенному месту через контрольно-пропускной пункт фигурант уголовного дела ответил отказом. В дальнейшем, проявив агрессию, он оттолкнул сотрудника, после чего схватил его за форменное обмундирование и попытался повалить на землю, тем самым применив насилиеотметили в пресс-службе
Противоправные действия подозреваемого были пресечены сотрудником Росгвардии. Ведется следствие.