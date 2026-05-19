Тувинец задержан на Сахалине за нападение на полицейских при исполнении

Москва19 мая Вести.Житель Республики Тыва задержан в Сахалинской области, в его отношении возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что 16 мая 41-летний тувинец, находясь в помещении для административно-задержанных лиц, отказался переместиться в камеру.

Проявив агрессию и оказав активное сопротивление, он совершил нападение на правоохранителей. В ходе конфликта злоумышленник нанес одному из полицейских не менее двух ударов ногами в область живота, а второго схватил за руку, причинив физическую боль отметили в пресс-службе

Фигурант задержан, решается вопрос о его аресте. Ведется следствие.