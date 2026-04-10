Житель Ессентуков арестован за хулиганство и применение насилия к полицейскому

Москва10 апр Вести.В Ессентуках ранее судимый 36-летний местный житель подозревается в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Ставропольскому краю.

Как установлено, 8 апреля во дворе многоквартирного дома участковый полиции зафиксировал нарушение общественного порядка со стороны местного жителя.

На законные требования сотрудника предъявить документы и проследовать в отделение фигурант ответил отказом, достал охолощенный пистолет и произвел выстрел в воздух, после чего нанес удары рукой в область лица потерпевшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.