Молодого человека заключили под стражу за поджог автомобилей полиции в Чувашии

В Чувашии парня арестовали за поджог полицейских автомобилей Молодого человека заключили под стражу за поджог автомобилей полиции в Чувашии

Москва27 апр Вести.В Чувашской Республике возбудили уголовное дело после поджога автомобилей полиции. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

Согласно сообщению, подозреваемым стал 18-летний житель города Шумерли. Неустановленные лица связались с ним через мессенджер и убедили совершить поджог якобы в интересах правоохранительных органов. Под их влиянием 24 апреля молодой человек проник на стоянку служебных автомобилей МО МВД России "Шумерлинский".

Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он совершил поджог четырех служебных автомобилей полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления говорится в сообщении

Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.