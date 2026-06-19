Москва19 июнВести.В Кемеровской области задержали 17-летнего юношу, обвиняемого в поджоге служебного автомобиля возле отдела полиции по указанию мошенников. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, 17 июня подросток совершил поджог служебного автомобиля вблизи здания одного из отделов полиции в Анжеро-Судженске.
Установлено, что фигурант действовал по указанию куратора. Злоумышленники обманом вынудили его приобрести необходимые предметы и совершить поджог под предлогом предотвращения распространения его персональных данныхсказано в сообщении
Подростка оперативно задержали.
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.