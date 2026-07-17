В Челябинске за покушение на совершение теракта арестован 17-летний подросток

Подросток арестован за покушение на совершение теракта в Челябинске В Челябинске за покушение на совершение теракта арестован 17-летний подросток

Москва17 июл Вести.В Челябинской области арестовали 17-летнего юношу, обвиняемого в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

По данным следствия, ночью 15 июля подросток, находясь на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Челябинску, облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и попытался его поджечь.

Преступные действия фигуранта не были доведены до конца …, так как были пресечены сотрудниками отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Возбуждено уголовное дело … [по] ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.