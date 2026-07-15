Суд арестовал юношу за поджог полицейской машины в Ленобласти СК: 18-летнему уроженцу Алтайского края предъявлено обвинение в теракте

Москва15 июл Вести.Следственными органами СК России по Ленинградской области 18-летнему уроженцу Алтайского края предъявлено обвинение в совершении поджога полицейской машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Дело квалифицировано по статье УК РФ "теракт". Уточняется, что молодой человек действовал по заданию куратора, с которым общался в мессенджере.

Во исполнение поступивших от него указаний не позднее 14 июля 2026 года в ночное время, находясь у здания УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, совершил поджог служебного автомобиля, после чего скрылся сказано в сообщении

По решению суда, злоумышленник заключен под стражу, в ходе допроса он полностью признал вину.

В настоящее время устанавливаются организаторы преступной схемы и иные соучастники.