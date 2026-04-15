Москва15 апрВести.Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки, которая совершила поджог служебного автомобиля в одном из отделов транспортной полиции Чебоксар. Об этом сообщает Следком.
Несовершеннолетней предъявлено обвинение по статье УК РФ "Совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия".
По версии следствия, фигурантка находилась под воздействием злоумышленников, убедивших ее через мессенджер, будто она помогает спецслужбам поймать преступников.
Девушка пробралась на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта в одном из отделов транспортной полиции в Чебоксарах.
Где, используя горючую смесь, совершила поджог служебного автомобиля полиции марки УАЗговорится в публикации Следкома в мессенджере MAX
Автомобиль в результате получил серьезные повреждения. Обвиняемую задержали на месте совершения преступления, его заказчики устанавливаются.