Москва2 июлВести.В Московской области 17-летнему школьнику предъявлено обвинение по статье о совершении террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В июне 2026 года на перегоне между станциями Челюскинская – Тарасовская Ярославского направления МЖД несовершеннолетний поджег трансформаторную подстанцию. Он сделал это по указанию куратора.
Возбуждено уголовное дело.
Расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего школьника. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического актанаписано в канале СКР
Молодой человек был задержан. Его заключили под стражу.