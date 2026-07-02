На школьника из Подмосковья завели дело за поджог подстанции на железной дороге

В Подмосковье школьника обвинили в терроризме за поджог на железной дороге На школьника из Подмосковья завели дело за поджог подстанции на железной дороге

Москва2 июл Вести.В Московской области 17-летнему школьнику предъявлено обвинение по статье о совершении террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В июне 2026 года на перегоне между станциями Челюскинская – Тарасовская Ярославского направления МЖД несовершеннолетний поджег трансформаторную подстанцию. Он сделал это по указанию куратора.

Возбуждено уголовное дело.

Расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего школьника. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта написано в канале СКР

Молодой человек был задержан. Его заключили под стражу.