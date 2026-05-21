Подростка из ХМАО осудили за поджог четырех машин с патриотической символикой Суд ХМАО признал виновным подростка в поджоге машин по заданию мошенников

Москва21 мая Вести.В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа суд вынес вердикт в отношении 16-летнего подростка. Тот был признан виновным в поджоге автомобилей, на которых находились патриотические символы, сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года в разных микрорайонах города. Трем иномаркам был нанесен значительный ущерб, четвертое авто было вовремя спасено от огня.

Суд признал югорчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года сказано в публикации в MAX

Отмечается, что 16-летний молодой человек совершил поджоги по указке мошенников. Сначала они обманули его и он перевел им 200 000 рублей со счета матери, после чего те стали угрожать якобы финансированием запрещенной организации.

После этого они и дали ему задание, после выполнения которого его мама сможет избежать ареста.