Москва21 маяВести.В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа суд вынес вердикт в отношении 16-летнего подростка. Тот был признан виновным в поджоге автомобилей, на которых находились патриотические символы, сообщает пресс-служба полиции региона.
Инцидент произошел в июне 2025 года в разных микрорайонах города. Трем иномаркам был нанесен значительный ущерб, четвертое авто было вовремя спасено от огня.
Суд признал югорчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком на 2 годасказано в публикации в MAX
Отмечается, что 16-летний молодой человек совершил поджоги по указке мошенников. Сначала они обманули его и он перевел им 200 000 рублей со счета матери, после чего те стали угрожать якобы финансированием запрещенной организации.
После этого они и дали ему задание, после выполнения которого его мама сможет избежать ареста.