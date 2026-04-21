На Камчатке житель краевого центра обвиняется в нападении на полицейского СК: житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в нападении на полицейского

Москва21 апр Вести.Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2026 года в полицию поступил сигнал о том, что на проезжей части на улице Абеля лежит нетрезвый мужчина. По указанному адресу прибыл наряд ППС, его сотрудники доставили фигуранта в наркодиспансер для освидетельствования.

В медицинском учреждении обвиняемый применил насилие к полицейскому, угрожал отмечается в сообщении

В настоящее время обвиняемый сотрудничает со следствием, на допросе дал последовательные показания. Расследование продолжается.