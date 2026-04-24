Москва24 апрВести.На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителей власти, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета региона.
По данным следствия, 31 марта 2026 года нетрезвый фигурант у дома на улице Третьей в СНТСН "Авиатор-1" Елизовского района ехал за рулем автомобиля. Прибывшие на место полицейские потребовали от мужчины пройти освидетельствование, он отказался, взяв распылитель с раздражающим веществом и брызнул им в лица представителей власти, причинив каждому ожоги головы и глаз.
Решается вопрос предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресеченияотмечается в сообщении
Расследование уголовного дела продолжается.