Житель Сахалина обвиняется в применении насилия в отношении полицейского Дело возбуждено в отношении сахалинца, побившего сотрудницу полиции

Москва8 июн Вести.Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении 59-летнего жителя Поронайского района, который вместо того, чтобы повиноваться сотрудникам полиции и пройти с ними, попытался нанести им телесные повреждения, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 7 мая. В дежурную часть поступило сообщение о незаконной торговле спиртным. Двое сотрудников полиции выехали на место для проверки этой информации.

Возле дома по 2-ой Речной улице в Макарове они установили личность правонарушителя и предложили ему проследовать с ними в отдел. Вместо этого мужчина начал грозить сотрудникам применением к ним насилия.

В дальнейшем фигурант, пытаясь причинить телесные повреждения полицейским, замахнулся на них велосипедом. Удар пришелся по руке одной из сотрудниц, которая выставила ее вперед для защиты лица. Несмотря на это, противоправные действия не прекратились: фигурант толкнул сотрудницу полиции и схватил ее за форменное обмундирование отметили в пресс-службе

После этого мужчину задержали и отвезли в отдел.

Ведется следствие.