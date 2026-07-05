Москва5 июлВести.Житель Благовещенска предстанет перед судом за оскорбление и угрозу применения насилия по отношению к представителю власти, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел июне 2026 года. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции потребовал от него проследовать в служебный автомобиль.
Вопреки законным требованиям представителя власти нарушитель в присутствии иных лиц неоднократно оскорбил должностное лицо, чем публично унизил его честь и достоинство, а после замахнулся рукой и высказал угрозу применения насилия, которую сотрудник, находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, воспринял как реальнуюотметили в пресс-службе
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.