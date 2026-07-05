Житель Благовещенска пойдет под суд за то, что пьяным оскорбил полицейского

Жителю Благовещенска грозит до пяти лет за оскорбление полицейского Житель Благовещенска пойдет под суд за то, что пьяным оскорбил полицейского

Москва5 июл Вести.Житель Благовещенска предстанет перед судом за оскорбление и угрозу применения насилия по отношению к представителю власти, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел июне 2026 года. Мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции потребовал от него проследовать в служебный автомобиль.

Вопреки законным требованиям представителя власти нарушитель в присутствии иных лиц неоднократно оскорбил должностное лицо, чем публично унизил его честь и достоинство, а после замахнулся рукой и высказал угрозу применения насилия, которую сотрудник, находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, воспринял как реальную отметили в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.