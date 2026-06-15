Заведено дело о применении насилия к полицейскому в аэропорту Благовещенска

До 5 лет лишения свободы грозит иностранцу за угрозы полицейскому в Приамурье Заведено дело о применении насилия к полицейскому в аэропорту Благовещенска

Москва15 июн Вести.До пяти лет лишения свободы грозит иностранцу за угрозы полицейскому, который привлек нарушителя к административной ответственности в аэропорту Благовещенска, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

По версии следствия, 7 июня 2026 года подозреваемый, находясь в служебном помещении полиции в аэропорту Благовещенска не согласился с действиями полицейского по привлечению его к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Начал угрожать и бросил в стража порядка мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина страны Центральной Азии. Он подозревается в применение насилия в отношении представителя власти отмечается в сообщении

По данному факту проводится проверка. Наказание за совершение данного уголовно наказуемого деяния предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.