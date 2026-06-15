Москва15 июнВести.До пяти лет лишения свободы грозит иностранцу за угрозы полицейскому, который привлек нарушителя к административной ответственности в аэропорту Благовещенска, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.
По версии следствия, 7 июня 2026 года подозреваемый, находясь в служебном помещении полиции в аэропорту Благовещенска не согласился с действиями полицейского по привлечению его к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Начал угрожать и бросил в стража порядка мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего гражданина страны Центральной Азии. Он подозревается в применение насилия в отношении представителя властиотмечается в сообщении
По данному факту проводится проверка. Наказание за совершение данного уголовно наказуемого деяния предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.