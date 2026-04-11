В Амурской области за поджог входа в здание полиции арестован местный житель

Москва11 апр Вести.В Амурской области Благовещенский городской суд заключил под стражу мужчину, который совершил поджог входа в здание полиции в городе Свободном. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов региона.

По материалам следствия, 9 апреля 2026 года подозреваемый Кубарев поджег вход в здание МО МВД России "Свободненский" и был задержан.

Суд постановил заключить Кубарева под стражу на 2 месяца говорится в сообщении

По статье о совершении террористического акта мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.