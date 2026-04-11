Москва11 апрВести.В Амурской области Благовещенский городской суд заключил под стражу мужчину, который совершил поджог входа в здание полиции в городе Свободном. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судов региона.
По материалам следствия, 9 апреля 2026 года подозреваемый Кубарев поджег вход в здание МО МВД России "Свободненский" и был задержан.
Суд постановил заключить Кубарева под стражу на 2 месяцаговорится в сообщении
По статье о совершении террористического акта мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.