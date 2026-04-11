Суд арестовал мужчину, совершившего поджог входа в здание полиции в Свободном

Москва11 апр Вести.Благовещенский городской суд арестовал мужчину, который обвиняется в совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба судов Амурской области.

Преступление было совершено 9 апреля в городе Свободный. Мужчина поджег вход в здание отделения МВД России "Свободненский", после чего был задержан сотрудниками полиции и Федеральной службы безопасности.

Суд постановил заключить его под стражу на 2 месяца говорится в Telegram-канале пресс-службы

Фигуранту грозит наказание до 20 лет лишения свободы.