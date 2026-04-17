Поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье дали 15 лет за терроризм

Москва17 апр Вести.Суд приговорил 24-летнего жителя города Большой Камень Приморского края к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимый по инструкции неизвестного куратора изготовил "коктейли Молотова" и поджог офис банка и окно на первом этаже здания администрации округа. Затем попытался найти военкомат, но не обнаружил его, поэтому по указанию координатора поджег служебный автомобиль. Сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.

Виновному назначено лишение свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, далее - в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.