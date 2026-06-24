Амурчанин получил срок за то, что избил сотрудницу полиции валенком по голове

Амурчанин осужден за применение насилия к полицейскому и угрозу убийством Амурчанин получил срок за то, что избил сотрудницу полиции валенком по голове

Москва24 июн Вести.Житель Серышевского муниципального округа осужден за применение насилия к сотруднику полиции, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

В феврале 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в Серышево в дом своего знакомого. При этом мужчина повредил входную дверь веранды и незаконно проник в дом против воли проживающего в нем человека.

В другой день февраля пьяный фигурант замахивался на жену топором в ходе ссоры, нанес удар по крыльцу рядом с ней и высказал в ее адрес угрозу убийством. Женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления.

… в марте 2026 года участковый уполномоченный … совместно с коллегой прибыла по месту жительства семьи осужденного для проверки информации о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей отметили в пресс-службе

Проверка подтвердила имевшиеся сведения, поэтому сотрудники полиции и органы профилактики начали оформлять административное правонарушение и принимать меры к изъятию детей.

Недовольный законными действиями сотрудника полиции мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял войлочный валенок с прорезиненной подошвой и нанес им участковой уполномоченной полиции один удар по голове, а также несколько ударов по рукам и телу, причинив ей физическую боль написали в ведомстве

Мужчина приговорен к году колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.