Москва24 июнВести.Житель Серышевского муниципального округа осужден за применение насилия к сотруднику полиции, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.
В феврале 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в Серышево в дом своего знакомого. При этом мужчина повредил входную дверь веранды и незаконно проник в дом против воли проживающего в нем человека.
В другой день февраля пьяный фигурант замахивался на жену топором в ходе ссоры, нанес удар по крыльцу рядом с ней и высказал в ее адрес угрозу убийством. Женщина восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления.
… в марте 2026 года участковый уполномоченный … совместно с коллегой прибыла по месту жительства семьи осужденного для проверки информации о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детейотметили в пресс-службе
Проверка подтвердила имевшиеся сведения, поэтому сотрудники полиции и органы профилактики начали оформлять административное правонарушение и принимать меры к изъятию детей.
Недовольный законными действиями сотрудника полиции мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял войлочный валенок с прорезиненной подошвой и нанес им участковой уполномоченной полиции один удар по голове, а также несколько ударов по рукам и телу, причинив ей физическую больнаписали в ведомстве
Мужчина приговорен к году колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.