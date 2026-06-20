Житель Приамурья осужден за то, что зарубил топором собутыльника Амурчанин получил 10 лет строгого режима за убийство собутыльника топором

Москва20 июн Вести.Свободненский городской суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2026 года обвиняемый и потерпевший распивали спиртное дома у последнего.

Во время распития между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник с целью убийства нанес множественные удары топором мужчине по шее, повредив шейные позвонки, сосуды сонной и позвоночной артерии. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери и травматического шока.

С целью сокрытия следов преступления осужденный волоком вытащил тело погибшего во двор частного дома, рассчитывая, что его не смогут обнаружить, сжег в печи топор и вещи со следами крови, после чего скрылся. Тело погибшего обнаружили проходившие мимо граждане, которые сообщили об этом в правоохранительные органы написали в пресс-службе

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.