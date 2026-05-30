Москва30 мая Вести.В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Поярково, зарезавшей сожителя своей тетки, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 25 марта текущего года. Женщина, страдающая хронически психическим расстройством, была в гостях у сожителя своей тети, в его доме в селе Поярково, где они совместно распивали спиртные напитки.

Во время распития между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла лежащий на печи кухонный нож и нанесла мужчине удар ножом в спину, причинив сквозное ранение легкого. Потерпевший смог добежать к дому соседей через дорогу, зашел в него и скончался от полученного ранения.

Проведенная по уголовному делу комиссионная психиатрическая судебная экспертиза показала, что подследственная нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа написали в пресс-службе

Дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственной принудительных мер медицинского характера.