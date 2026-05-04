Жительница Омской области получила срок за убийство сестры на глазах у детей

Жительница Омска отправится в колонию за убийство сестры на глазах у детей Жительница Омской области получила срок за убийство сестры на глазах у детей

Москва4 мая Вести.Большереченский районный суд Омской области признал 41-летнюю местную жительницу виновной в убийстве двоюродной сестры, а также покушении на убийство сожителя, и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что ночью 18 октября 2025 года в деревне Кирсановка на кухне своего дома нетрезвая женщина поссорилась с сожителем и нанесла ему удар ножом в живот. После этого у нее возник конфликт с двоюродной сестрой, которая пыталась остановить родственницу.

Взяв тот же нож, женщина нанесла родственнице два удара в область плечевой артерии и вены. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, ставших очевидцами преступления пояснили в надзорном ведомстве

Отмечается, что один из детей остался круглым сиротой, второй живет с родственниками отца, находящегося на СВО.

Суд назначил ей 8,5 лет колонии общего режима. Также с подсудимой взыскали 2 миллиона рублей в пользу детей.

Приговор суда вступил в законную силу.