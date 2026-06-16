Убивший в новогоднюю ночь знакомого в Приморье получил 8,5 лет колонии

В Приморье вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в новогоднюю ночь Убивший в новогоднюю ночь знакомого в Приморье получил 8,5 лет колонии

Москва16 июн Вести.Житель Спасска-Дальнего Приморского края признан виновным в убийстве знакомого, суд приговорил его к 8,5 годам колонии строго режима, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что в ночь с 31 декабря на 1 января 2026 года 56-летний обвиняемый, находясь в одной из квартир дома на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем, поссорился со знакомым. После чего фигурант нанес мужчине кухонным ножом не менее пяти ударов. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался.

Виновному назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.