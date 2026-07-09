Москва9 июлВести.Восемь лет колонии строгого режима получил 72-летний житель Петропавловска-Камчатского, признанный виновным в убийстве соседа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 29 декабря прошлого года в подъезде одного из многоквартирных домов по проспекту Циолковского.
… фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения … на почве длительного бытового конфликта с соседом … нанес потерпевшему множественные удары хозяйственно-бытовым ножом, который имелся при нем, в область расположения жизненно важных органов – шеи, головы и туловища. От полученных колото-резаных ран, осложнившихся массивной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощинаписали в пресс-службе
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вменяемость осужденного на момент совершения им преступления.