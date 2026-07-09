Житель столицы Камчатки 72 лет получил восемь лет за убийство соседа ножом

Восемь лет строгого режима получил житель Камчатки за убийство соседа Житель столицы Камчатки 72 лет получил восемь лет за убийство соседа ножом

Москва9 июл Вести.Восемь лет колонии строгого режима получил 72-летний житель Петропавловска-Камчатского, признанный виновным в убийстве соседа, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 29 декабря прошлого года в подъезде одного из многоквартирных домов по проспекту Циолковского.

… фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения … на почве длительного бытового конфликта с соседом … нанес потерпевшему множественные удары хозяйственно-бытовым ножом, который имелся при нем, в область расположения жизненно важных органов – шеи, головы и туловища. От полученных колото-резаных ран, осложнившихся массивной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи написали в пресс-службе

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вменяемость осужденного на момент совершения им преступления.