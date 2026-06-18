Суд приговорил жителя Волгограда на 8 лет колонии за убийство соседа

Житель Волгограда осужден за убийство соседа на 8 лет колонии строгого режима Суд приговорил жителя Волгограда на 8 лет колонии за убийство соседа

Москва18 июн Вести.Суд Тракторозаводского районного суда города Волгограда признал виновным местного жителя, убившего своего соседа в результате произошедшего между ними конфликта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Преступление было совершено 25 марта 2026 года. В ходе конфликта подсудимый нанес удар ножом в шею своего знакомого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Тот скончался на лестничной клетке многоквартирного дома.

Назначено наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сказано в MAX

Также с фигуранта в пользу дочери погибшего взыскано 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.