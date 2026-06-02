Жительница Волгограда получила 8 лет и 4 месяца за убийство охранника промбазы

Жительница Волгограда после колонии получила новый срок, убив охранника промбазы Жительница Волгограда получила 8 лет и 4 месяца за убийство охранника промбазы

Москва2 июн Вести.Суд в Волгограде вынес приговор в отношении женщины, признанной виновным в убийстве охранника промышленной базы. Ей назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону.

Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ… Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет и четырех месяцев лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в декабре 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, женщина освободилась из мест лишения свободы в Коми, познакомилась с потерпевшим, который жил на объекте, и во время совместных алкогольных возлияний несколько раз ударила ножом в шею, грудь и туловище. Мужчина скончался на месте.

Отбывать наказание женщину отправят в колонию общего режима.