Москва2 июнВести.Суд в Волгограде вынес приговор в отношении женщины, признанной виновным в убийстве охранника промышленной базы. Ей назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону.
Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ… Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет и четырех месяцев лишения свободыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло в декабре 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, женщина освободилась из мест лишения свободы в Коми, познакомилась с потерпевшим, который жил на объекте, и во время совместных алкогольных возлияний несколько раз ударила ножом в шею, грудь и туловище. Мужчина скончался на месте.
Отбывать наказание женщину отправят в колонию общего режима.