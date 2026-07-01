Жителя Астрахани задержали по подозрению в убийстве мужчины

В Астрахани в подъезде одного из домов найдено тело мужчины, возбуждено дело Жителя Астрахани задержали по подозрению в убийстве мужчины

Москва1 июл Вести.В подъезде одного из домов Астрахани было обнаружено тело местного жителя. Возбуждено уголовное дело, один подозреваемый задержан, сообщает СУ СК России по Астраханской области.

Тело мертвого местного жителя было обнаружено на лестничной клетке дома по улице Валерии Барсовой 27 июня 2026 года.

Была установлена личность подозреваемого, им оказался 66-летний сосед, живущий на два этажа ниже потерпевшего написано в сообщении астраханского СК

Мужчина убил соседа в ходе возникшего между ними конфликта во время распития алкогольных напитков. По версии следствия, подозреваемый нанес пострадавшему удар ножом в область груди, от чего тот скончался во время попытки выйти из квартиры.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.