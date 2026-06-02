В Астрахани будут судить мужчину за убийство 33-летней давности

Житель Астрахани попал под суд за убийство, совершенное в 1993 году В Астрахани будут судить мужчину за убийство 33-летней давности

Москва2 июн Вести.В Астрахани завершено расследование уголовного дела, заведенного в отношении местного жителя. Его подозревают в убийстве, которое было совершено более 30 лет назад, сообщает Следственный комитет Астраханской области.

Убийство произошло 22 июля 1993 года в результате конфликта двух мужчин. Обвиняемый в ходе ссоры совершил несколько ударов по оппоненту ножом, от которых тот впоследствии скончался.

Несмотря на прошедшие с тех почти 33 года, работа по раскрытию дела продолжалась. И теперь все обстоятельства преступления установлены, а доказательная база закреплена.

В Астрахани мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя, совершенном в 1993 году написано в MAX астраханского следкома

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.