Житель Ивановской области арестован за убийство 30-летней давности

Москва18 мая Вести.В Кохме Ивановской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном 30 лет назад. Подробности сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона в "ВК".

По материалам следствия, в январе 1996 года в Иванове в одном из домов на 3-й Санаторной улице в ходе ссоры между двумя мужчинами подозреваемый нанес оппоненту 66 ударов по голове и туловищу. В результате пострадавший скончался.

В 1996 году обвиняемому было предъявлено обвинение в совершении преступления…, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, с марта 1996 года он находился в розыске… говорится в сообщении

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Он заключен под стражу до 14 июля.