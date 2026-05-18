Москва18 маяВести.В Кохме Ивановской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном 30 лет назад. Подробности сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона в "ВК".
По материалам следствия, в январе 1996 года в Иванове в одном из домов на 3-й Санаторной улице в ходе ссоры между двумя мужчинами подозреваемый нанес оппоненту 66 ударов по голове и туловищу. В результате пострадавший скончался.
В 1996 году обвиняемому было предъявлено обвинение в совершении преступления…, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, с марта 1996 года он находился в розыске…говорится в сообщении
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. Он заключен под стражу до 14 июля.