Девять лет колонии получил мужчина за убийство сына в Астраханской области

В Астраханской области мужчину признали виновным в убийстве сына Девять лет колонии получил мужчина за убийство сына в Астраханской области

Москва1 мая Вести.В Астраханской области 55-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына.

Преступление было совершено ночью 12 декабря в селе Селитренное Харабалинского района Астраханской области. Компания из четырех человек распивала спиртное в частном доме, когда между отцом и сыном произошел конфликт.

В состоянии алкогольного опьянения между осужденным и его сыном возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес один удар в область груди потерпевшего сказано в сообщении

От полученного ранения 23-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.