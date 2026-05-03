В Индии мужчина застрелил девятилетнего ребенка за отказ принести воду

Мужчина застрелил ребенка на празднике в Индии за отказ принести воду В Индии мужчина застрелил девятилетнего ребенка за отказ принести воду

Москва3 мая Вести.В Индии мужчина застрелил девятилетнего ребенка на празднике за отказ принести воду для коктейля. Об этом сообщает портал NDTV.

Инцидент произошел 1 мая в штате Уттар-Прадеш. Пьяный мужчина по имени Дханеш Ядав подошел к девятилетнему мальчику и попросил его принести воды для разбавления коктейля.

Когда мальчик отказался, обвиняемый, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял самообладание и выстрелил ему в живот. После инцидента на церемонии началась паника сказано в материале

Раненого малыша срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Подозреваемого задержали, хотя изначально он пытался скрыться с места преступления. Известно, что мужчина является родственником отца убитого мальчика.

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