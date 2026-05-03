Москва3 маяВести.В Индии мужчина застрелил девятилетнего ребенка на празднике за отказ принести воду для коктейля. Об этом сообщает портал NDTV.
Инцидент произошел 1 мая в штате Уттар-Прадеш. Пьяный мужчина по имени Дханеш Ядав подошел к девятилетнему мальчику и попросил его принести воды для разбавления коктейля.
Когда мальчик отказался, обвиняемый, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял самообладание и выстрелил ему в живот. После инцидента на церемонии началась паникасказано в материале
Раненого малыша срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
Подозреваемого задержали, хотя изначально он пытался скрыться с места преступления. Известно, что мужчина является родственником отца убитого мальчика.
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