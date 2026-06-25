DeshGujarat: в Индии львица утащила пятилетнего мальчика в лес и убила его

Редчайшая хищница утащила пятилетнего мальчика в лес, ребенок погиб DeshGujarat: в Индии львица утащила пятилетнего мальчика в лес и убила его

Москва25 июн Вести.В Индии редчайшая азиатская львица напала на пятилетнего мальчика и утащила в лес. Ребенок погиб в результате этого инцидента, пишет DeshGujarat.

Трагедия произошла вечером 24 июня в деревне Чатури.

Львица напала на ребенка, сопровождавшего своего дедушку, когда тот разносил молоко, и утащила в близлежащий лес говорится в сообщении

В материале сказано, что дедушка не успел отреагировать на случившееся. Односельчане с палками тут же отправились на поиски ребенка и обнаружили его частично съеденные останки в километре от деревни. Погибшего ребенка звали Джиан Девкумбхай Прату.

Департамент лесного хозяйства организовал девятичасовую спасательную операцию, в ходе которой поймал пять львиц, включая ту, что убила мальчика.

Трагедия возмутила жителей деревни. Они обвинили Департамент лесного хозяйства в халатности, утверждая, что, несмотря на частое передвижение львов вблизи деревни, не были приняты надлежащие меры безопасности.

В свою очередь власти призвали местных жителей, проживающих у джунглей, не выходить на улицу в одиночку после наступления сумерек, передвигаться группами, брать с собой фонарики и палки.