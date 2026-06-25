Москва25 июнВести.В Индии редчайшая азиатская львица напала на пятилетнего мальчика и утащила в лес. Ребенок погиб в результате этого инцидента, пишет DeshGujarat.
Трагедия произошла вечером 24 июня в деревне Чатури.
Львица напала на ребенка, сопровождавшего своего дедушку, когда тот разносил молоко, и утащила в близлежащий лесговорится в сообщении
В материале сказано, что дедушка не успел отреагировать на случившееся. Односельчане с палками тут же отправились на поиски ребенка и обнаружили его частично съеденные останки в километре от деревни. Погибшего ребенка звали Джиан Девкумбхай Прату.
Департамент лесного хозяйства организовал девятичасовую спасательную операцию, в ходе которой поймал пять львиц, включая ту, что убила мальчика.
Трагедия возмутила жителей деревни. Они обвинили Департамент лесного хозяйства в халатности, утверждая, что, несмотря на частое передвижение львов вблизи деревни, не были приняты надлежащие меры безопасности.
В свою очередь власти призвали местных жителей, проживающих у джунглей, не выходить на улицу в одиночку после наступления сумерек, передвигаться группами, брать с собой фонарики и палки.