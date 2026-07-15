В Магаданской области в лесу найдено обезглавленное тело мужчины В Магаданской области найдено обезглавленное тело мужчины, проводится проверка

Москва15 июл Вести.В Магаданской области найдено тело мужчины, который погиб в результате нападения медведя, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, 15 июля на окраине поселка Ола недалеко от реки медведь напал на 62-летнего местного жителя. В результате нападения мужчина погиб.

Проводится процессуальная проверка по факту нападения медведя на мужчину… На месте происшествия … обнаружено тело потерпевшего с телесными повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя, в том числе медведя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливается полная картина случившегося. По инициативе следователя перед министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области инициирован вопрос об отлове и обезвреживании дикого животного.

Незадолго до этого интернет-издание 112 сообщало, что тело погибшего обезглавлено. По информации СМИ, мужчина тяжело переживал разрыв с женой, поэтому решил поехать на окраину лесу и выпить. Женщина искала его несколько дней.