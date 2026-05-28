Москва28 мая Вести.Стали известны подробности инцидента с томским охотником, которого убил медведь. Как сообщают "Вести-Томск", рядом с телом мужчины находился пустой магазин на 20 патронов и гильзы.

По всей видимости, охотник пытался застрелить напавшее на него животное.

В машине тоже обнаружили нечто интересное: капканы типа "баян", используемые для охоты на небольших зверей вроде косули, и ванную, в которой было несколько крупных пакетов. В них лежало более 30 тухлых лосячих копыт, обмотанных проволокой – такие используются в качестве приманки для хищника.

При этом разрешения на отстрел диких животных правоохранители в машине не нашли. Возможно, мужчина пытался добыть медвежью желчь и лапы.

Источник "Вестей-Томск" также рассказал, что 52-летний погибший раньше был сотрудником РОВД, а после выхода на пенсию переехал в Томск.

Убившая охотника медведица была еще жива, хотя ранена, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Ее пришлось застрелить в целях безопасности, после чего специалисты проверили территорию и поискали ее детенышей. Никаких медвежат поблизости не было обнаружено.