Москва22 маяВести.В подмосковном Лотошино 2 мужчин устроили в лесу незаконную охоту на лося, в ходе которой убили животное, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
В конце апреля 2026 года злоумышленники для незаконной охоты на диких копытных животных приехали на автомобиле в лес около деревни Марково. Не имея соответствующих разрешительных документов, один из них застрелил из ружья в лося.
В тот же день мужчины пытались вывезти из лесного массива тушу животного, но по пути следования были задержаны сотрудниками государственного охотничьего контроля. Сумма причиненного ущерба Комитету лесного хозяйства Московской области составила более 80 тыс. рублейговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).