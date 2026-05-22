В Подмосковье двое мужчин незаконно охотились в лесу на лося, возбуждено дело

Москва22 мая Вести.В подмосковном Лотошино 2 мужчин устроили в лесу незаконную охоту на лося, в ходе которой убили животное, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

В конце апреля 2026 года злоумышленники для незаконной охоты на диких копытных животных приехали на автомобиле в лес около деревни Марково. Не имея соответствующих разрешительных документов, один из них застрелил из ружья в лося.

В тот же день мужчины пытались вывезти из лесного массива тушу животного, но по пути следования были задержаны сотрудниками государственного охотничьего контроля. Сумма причиненного ущерба Комитету лесного хозяйства Московской области составила более 80 тыс. рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба).