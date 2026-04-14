В Больших Вяземах найдены тела мужчин с признаками насильственной смерти

Москва14 апр Вести.В Подмосковье обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщает Telegram-канал 112.

Страшная находка была сделана в Больших Вяземах в Одинцовском городском округе Московской области.

По данным 112, у погибших резанные раны лица и шеи говорится в публикации

Известно, что тела погибших - 40-летнего Дениса Т. и 39-летнего Максима П., находились в квартире. Возможные причины гибели людей пока не указываются.

Отметим, что в правоохранительных органах пока не подтвердили сведения о гибели двух мужчин в Подмосковье.