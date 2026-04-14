В Подмосковье обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, сообщает Telegram-канал 112.
Страшная находка была сделана в Больших Вяземах в Одинцовском городском округе Московской области.
По данным 112, у погибших резанные раны лица и шеиговорится в публикации
Известно, что тела погибших - 40-летнего Дениса Т. и 39-летнего Максима П., находились в квартире. Возможные причины гибели людей пока не указываются.
Отметим, что в правоохранительных органах пока не подтвердили сведения о гибели двух мужчин в Подмосковье.