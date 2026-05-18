Москва18 маяВести.В Калужской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).
Вечером 17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука обнаружены тела мужчины и женщины с множественными телесными повреждениями. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, также были назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.
Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области. Им оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомстваговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.