Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы

Москва18 мая Вести.В Калужской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Вечером 17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука обнаружены тела мужчины и женщины с множественными телесными повреждениями. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей, также были назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.

Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области. Им оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.