Москва17 маяВести.Два тела обнаружили в воскресенье, 17 мая, в квартире на улице Корнейчука на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП в рамках доследственной проверки.
Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных поврежденийговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.