Мужчину и женщину нашли убитыми в московской квартире

Москва17 мая Вести.Два тела обнаружили в воскресенье, 17 мая, в квартире на улице Корнейчука на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП в рамках доследственной проверки.

Обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.