Ссора из-за развода привела к гибели супругов в Мытищах

Москва19 апр Вести.Мытищинская городская прокуратура контролирует расследование гибели супружеской пары в Мытищах. По предварительной информации, в ночь на 19 апреля в квартире вспыхнула ссора на почве желания женщины подать на развод, переросшая в трагедию. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

19 апреля 2026 года в ночное время в одной из квартир в городе Мытищи произошла ссора супругов на фоне конфликта из-за желания женщины развестись говорится в публикации надзорного ведомства

Правоохранители, прибывшие на место ЧП, обнаружили тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами в области груди и шеи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Прокуратура взяла под контроль ход и итоги расследования.