Москва20 апр Вести.Редко бывает, чтобы в домашних разборках супруги убили друг другу, обычно есть только одна жертва, однако раненый в агонии может двигаться и даже смертельно ударить другого человека. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с газетой "Аргументы и факты", комментируя трагедию, которая произошла на днях в подмосковных Мытищах.

Он назвал произошедшее из ряда вон выходящим случаем. Обычно в домашних разборках нападавший убивает свою жертву, а потом может свести счеты с жизнь.

Смертельно раненый может ударить другого человека ножом. Это состояние агонии. Возможно, имело место алкогольное опьянение, алкоголь притупляет болевой порог. Человек в этом случае какое-то время еще живет и может ответить своему убийце. Такой же эффект от запрещенных веществ, они тоже притупляют болевой порог и понижают временной порог наступления смерти сказал Игнатов

По мнению криминалиста, женщина могла получить серьезный удар, но сразу этого не почувствовать, а потом схватить нож и бить куда получится.

Не думаю, что она прицельно била, но она била туда, куда смогла. По роковому стечению обстоятельств удар пришёлся в жизненно важный орган - шею отметил эксперт

Актер театра "ФЭСТ" Владислав Бенграф и его жена, 23-летняя Евгения, работавшая там же заведующей гримерным цехом, были найдены мертвыми в квартире в Мытищах. По имеющимся данным, они поругались ночью 19 апреля из-за того, что девушка собиралась подать на развод. Ссора переросла в поножовщину, в результате которой супруги скончались.

По факту произошедшего были возбуждены 2 уголовных дела по ст.105 УК РФ (Убийство). Однако, по словам Игнатова, они будут прекращены в связи со смертью обвиняемого лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.