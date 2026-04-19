Москва19 апрВести.СК России опубликовал видео из квартиры на улице Воровского в Мытищах, где актер театра "ФЭСТ" и его жена зарезали друг друга. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
О трагедии стало известно в воскресенье, 19 апреля. По имеющимся данным, тела супругов обнаружили в их квартире утром. Ночью между ними произошла ссора, в ходе которой они схватились за ножи и нанесли друг другу смертельные ранения.
Возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве.
Как сообщалось ранее, причиной ссоры стало желание девушки подать на развод.