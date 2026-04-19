СК показал кадры из квартиры в Мытищах, где актер и его жена зарезали друг друга СК опубликовал видео из мытищинской квартиры, где супруги зарезали друг друга

Москва19 апр Вести.СК России опубликовал видео из квартиры на улице Воровского в Мытищах, где актер театра "ФЭСТ" и его жена зарезали друг друга. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

О трагедии стало известно в воскресенье, 19 апреля. По имеющимся данным, тела супругов обнаружили в их квартире утром. Ночью между ними произошла ссора, в ходе которой они схватились за ножи и нанесли друг другу смертельные ранения.

Возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве.

Как сообщалось ранее, причиной ссоры стало желание девушки подать на развод.