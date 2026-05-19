Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины и женщины на северо-востоке Москвы Предполагаемый убийца двух человек на северо-востоке Москвы арестован

Москва19 мая Вести.Суд в Москве арестовал местного жителя, который забил мужчину и женщину молотком в квартире дома на улице Корнейчука. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.

Фигурант уголовного дела об убийстве двух человек заключен под стражу 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 17 мая, в воскресенье. По версии следствия, мужчина распивал спиртные напитки с соседом у него в гостях. В какой-то момент между ними возник конфликт, предполагаемый убийца схватил молоток и трижды ударил оппонента по голове. Потом он зашел в спальню, где лежала супруга потерпевшего, и забил насмерть и ее.

После расправы он вернулся к себе, снял свою окровавленную одежду, положил ее вместе с орудием убийства в пакет и выбросил на улице, а затем попытался скрыться в Калужской области, где и был задержан.

Отмечается, что свою вину мужчина признал.