Москва19 апрВести.Актер театра "ФЭСТ" и его жена, работавшая там же заведующей гримерным цехом, найдены мертвыми в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Mash.
По имеющимся данным, они поссорились ночью из-за того, что девушка собиралась подать на развод. Сначала перепалка была словесной, затем супруги взяли в руки ножи.
28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шеюговорится в публикации
Дверь вскрывали сотрудники МЧС. СК возбудил два уголовных дела по статье об убийстве. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ножи.
В СК подтвердили гибель супругов в квартире на улице Воровского, однако не уточняли их имена.