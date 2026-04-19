Mash: актер театра "ФЭСТ" и его жена зарезали друг друга в ходе ссоры в Мытищах

Москва19 апр Вести.Актер театра "ФЭСТ" и его жена, работавшая там же заведующей гримерным цехом, найдены мертвыми в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Mash.

По имеющимся данным, они поссорились ночью из-за того, что девушка собиралась подать на развод. Сначала перепалка была словесной, затем супруги взяли в руки ножи.

28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею говорится в публикации

Дверь вскрывали сотрудники МЧС. СК возбудил два уголовных дела по статье об убийстве. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ножи.

В СК подтвердили гибель супругов в квартире на улице Воровского, однако не уточняли их имена.