"Благодарю судьбу за нее": погибший с женой актер признавался ей в любви Погибший с женой актер Владислав Бенграф публично признавался ей в любви

Москва19 апр Вести.28-летний актер Владислав Бенграф и его жена, 23-летняя Евгения, которые были найдены погибшими в подмосковных Мытищах, перед трагедией публиковали в соцсетях романтичные фото и видео.

19 апреля стало известно о трагедии в Мытищах. Там в квартире на 16-м этаже нашли мертвыми молодых супругов. По предварительным данным, муж и жена зарезали друг друга во время ссоры, к которой могло привести желание девушки развестись. СМИ пишут, погибшие – это актер театра "ФЭСТ" Владислав Бенграф и его жена Евгения, заведующая гримерным цехом театра. Родственники вынесли из квартиры вещи и двух кошек.

При этом издание The Voice обратило внимание на то, что недавно Владислав Бенграф публично признавался в любви жене. 9 мая 2025 года он писал, что все происходящее с ним – заслуга любимой женщины.

Многие заметили, как я изменился за последнее время. Что же, пришло время приоткрыть небольшую завесу тайны. Все, что происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии рассказывал актер

Владислав Бенграф также писал, что его жена – невероятная и делает его жизнь прекрасной. Он уточнял, что ежедневно благодарит судьбу за Евгению и за что, что однажды решил проводить девушку до дома.

Последний пост актера опубликован 24 марта, на том фото он также запечатлен рядом с женой на ВДНХ, на снимке можно увидеть отпечаток ее поцелуя.

Сама Евгения недавно публиковала в соцсетях видео с супругом.

Издание пишет также, что в последнее время актеры ссорились. По информации журналистов, Владислав Бенграф переезжал к теще, так как жена собиралась подать на развод.

Утверждается, что 18 апреля Евгения уехала к подруге на гендер-пати, а вернулась вечером, после чего и произошел конфликт.