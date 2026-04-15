Вдова Пускепалиса получила последнее SMS от супруга за несколько минут до ДТП Вдова Сергея Пускепалиса рассказала о последнем сообщении супруга перед ДТП

Москва15 апр Вести.Вдова актера и режиссера Сергея Пускепалиса Елена в интервью ИС "Вести" рассказала, каким было последнее сообщение супруга за несколько минут до аварии.

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис попал в смертельную аварию 20 сентября 2022 года в Ярославской области, когда перегонял бронированный микроавтобус с гуманитарной помощью для Донбасса. Он созванивался со своей женой Еленой буквально за несколько минут до ДТП.

Я только положила трубку и пишу ему: "Я забыла. Сегодня же, 20 сентября, ровно 32 года назад, как я к тебе приехала". И вот последнее сообщение в телефоне, он тут же ответил: "Мое сокровище". И это последнее сообщение в его телефоне было рассказала вдова актера

Сергей Пускепалис поддерживал Донбасс и бойцов спецоперации. Благодаря ему на фронт было отправлено более 20 миллионов рублей. После его гибели в Донецке установили памятник актеру.

Заслуженному артисту России 15 апреля могло бы исполниться 60 лет.