Москва13 мая Вести.Командир разведывательной группы Михаил Купов с позывным Купол, получивший смертельное ранение при выполнении боевой задачи в тылу украинских формирований, успел проститься с подчиненными по радиосвязи — это были его последние слова. Подробности рассказал ТАСС офицер 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки "Север" с позывным Юстас.

Купол выходит на связь и говорит: "Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить". После этого на связь больше не выходил, это были его последние слова сообщил офицер

Ранее десантники той же бригады сообщали агентству, что в начале марта 2025 года тройка разведчиков под руководством Купова за несколько дней работы в тылу ВСУ освободила две лесополосы и захватила в плен десять украинских военнослужащих. При отходе под атакой беспилотников противника командир прикрыл собой сослуживца и был смертельно ранен. Указом главы государства Купову посмертно присвоено звание Героя России.

Как рассказал Юстас, группа из трех бойцов в антидроновых плащах выдвинулась ночью в сопровождении операторов БПЛА, которые корректировали их маршрут по радиостанции. На вторые сутки разведчики переместились в соседнюю лесополосу, к утру зачистили несколько вражеских блиндажей и взяли в плен расчеты противотанкового орудия и миномета ВСУ. Затем поступил приказ вывести пленных к позициям российских войск, однако задачу осложняли действия украинских беспилотников и отсутствие у пленных антидроновых накидок — они были видны в тепловизорах.

Оператор БПЛА сумел тараном сбить первый зависший над группой и пятью пленными гексакоптер противника. Спустя несколько минут прилетел второй аппарат, сбросивший боеприпасы, в результате чего командир получил смертельное ранение. После его гибели двое уцелевших разведчиков довели пленных до позиций ВС РФ. "Жене я хотел передать: это был настоящий герой, таких, как он, в наше время днем с огнем не сыщешь. Ваш муж был настоящим героем. Он был, будет и есть в наших сердцах", - подчеркнул офицер.

