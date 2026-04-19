Москва19 апр Вести.Командир российского подразделения с позывным Фокс прикрыл группу эвакуации во время отхода, получил ранения и погиб. Об этом сообщил ветеран СВО, кавалер орлена Мужества Владислав Буравлев.

В комментарии РИА Новости он отметил, что Фокс не обязан был идти вместе с отрядом, но выдвинулся с эвакуационной группой, чтобы помочь спасти тяжелораненого пулеметчика. Фокс получил смертельные ранения, когда прикрывал товарищей.

Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. Фокс меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение вспоминает Буравлев

Ранее военнослужащий ВС РФ Александр Данилов ценой собственной жизни спас целое подразделение, вызвав огонь противника на себя. В феврале 2024 года группа, в которой находился 39-летний Данилов, попала в окружение на угледарском направлении. Командир роты, будучи раненым, приказал своим бойцам отходить, а сам остался прикрывать товарищей и вызвал огонь на себя.