РИА Новости: нательный крестик бойца ВС РФ спас ему жизнь во время штурма

Москва17 мая Вести.Нательный крестик принял на себя пулю и спас жизнь командира роты группировки войск "Центр" Евгению Уварову во время штурма в районе Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова самого бойца.

Он рассказал, что в январе его подразделение штурмовало район шахты, где находились украинские позиции. У него закончился боекомплект, и пришлось отправиться за пополнением к товарищам. На пути случайно встретились два украинских боевика, которые открыли стрельбу.

Первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик, и тот спас мне жизнь отметил он

Военнослужащий сумел быстро сориентироваться, покинуть здание, оказать себе первую помощь по пути и добраться до сослуживцев, которые его и спасли. От крестика осталась только веревка и пуля.

Ранее сообщалось, как участник специальной военной операции из Татарстана Александр Данилов ценой собственной жизни спас целое подразделение, вызвав огонь противника на себя.