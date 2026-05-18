Москва18 маяВести.Российские бойцы, которые взяли контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, вызвали на себя огонь артиллерии и предотвратили наступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ветеран специальной военной операции (СВО) Максим Даглы с позывным "Даг" в интервью РИА Новости.
Бойцы поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма смогли завладеть очень важным участком местности, отметил "Даг".
Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали: "Мы не хотим попадать в плен". И вызвали тяжелую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали [врагу] пройтиприводит РИА Новости слова Дага
Между тем украинские боевики попытались повторить операцию "Поток", однако погибли после того, как обвалилась траншея. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ провалили задачу из-за дилетантства.
В марте 2025 года бойцы сводного штурмового отряда преодолели 15 км внутри трубопровода и внезапно для противника вышли на поверхность у Суджи в глубине обороны украинских боевиков.