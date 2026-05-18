Москва18 мая Вести.Российские бойцы, которые взяли контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, вызвали на себя огонь артиллерии и предотвратили наступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ветеран специальной военной операции (СВО) Максим Даглы с позывным "Даг" в интервью РИА Новости.

Бойцы поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма смогли завладеть очень важным участком местности, отметил "Даг".

Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали: "Мы не хотим попадать в плен". И вызвали тяжелую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали [врагу] пройти приводит РИА Новости слова Дага

Между тем украинские боевики попытались повторить операцию "Поток", однако погибли после того, как обвалилась траншея. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ провалили задачу из-за дилетантства.

В марте 2025 года бойцы сводного штурмового отряда преодолели 15 км внутри трубопровода и внезапно для противника вышли на поверхность у Суджи в глубине обороны украинских боевиков.